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İzmir'deki minibüs şoförü cinayeti kamerada! Yanlışlıkla öldürdüm

İzmir’de minibüs şoförünün silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı, polis tarafından yakalandığında, şoförü yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti. Soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 21:15 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 21:58
İzmir’deki minibüs şoförü cinayeti kamerada! Yanlışlıkla öldürdüm

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla vurularak öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yapılan sıkı takiple kıskıvrak yakalandı. Cinayet anının görüntüleri de ortaya çıkarken, zanlının ifadesinde minibüs şoförünü yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İzmir'deki minibüs şoförü cinayeti kamerada

Olay, 12 Eylül günü saat 22.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü son duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 M 8569 plakalı minübüsü ile Alsancak-Evka3 hattında çalışan Doğukan Akgün (28), araç içerisinde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Doğukan Akgün vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri Doğukan Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Akgün'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetin gerçekleştiği minibüs ve çevresinde araştırmalar yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜMÜLDÜR'DE YAKALANDI

Güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelinin kimliğini belirleyen Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisinin A.Y. (19) olduğunu belirledi. Şüphelinin Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte A.Y.'nin bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi. A.Y., saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde olay anında tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını, cinayeti yanlışlıkla işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcu minibüsünün son durağa yanaşmasının ardından A.Y.'nin minibüse bindiği, Doğukan Akgün ile bir süre konuştuktan sonra tabancasını çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı.

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