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Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı

Mersin’de çöplükte çıplak olarak bulunan emekli profesörün oğlu, babasını ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Şüpheli, babasının cesedini bir bidona koyup ticari taksiyle çöp alanına bıraktığını öne sürdü. Ceset üzerindeki ilk incelemede delici ve kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedenini kesin olarak belirlenmesi için adli tıp raporu bekleniyor.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 19:06 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 19:06
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevlisinin oğlu tutuklandı.

BABASINI ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanında plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette cesedi bulunan Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in gözaltına alınan oğlu O. Doludeniz'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından 'kasten öldürme' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen O. Doludeniz tutuklandı.

BABASININ CESEDİNİ BİDONA KOYUP, TİCARİ TAKSİ İLE ÇÖP ALANINA GÖTÜRMÜŞ

Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi. Öte yandan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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