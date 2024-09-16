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Adana Ceyhan'da tır ile servis minibüsü birbirine girdi: 4 ölü 6 yaralı

Adana Ceyhan'da tır ile servis minibüsü birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis minibüsünün Hatay’ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:56 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 10:02
Adana Ceyhan’da tır ile servis minibüsü birbirine girdi: 4 ölü 6 yaralı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ceyhan'da feci kaza: 4 ölü 6 yaralı!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Servis minibüsünün Hatay'ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtildi.

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