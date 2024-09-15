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217 bin çocuk suç mağduru

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 90 çocuktan biri, toplumda "görmemesi, yaşamaması" temenni edilen olaylar sebebiyle mağdur oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
217 bin çocuk suç mağduru

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 90 çocuktan biri, toplumda "görmemesi, yaşamaması" temenni edilen olaylar sebebiyle mağdur oldu. 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki, 22 milyon 206 bin 34 çocuktan 242 bin 875'i, mağdur olarak güvenlik güçlerine geldi veya getirildi. 217 bin 917'si suç mağduru çıktı. Çocukların bazılarının yıllara göre sayısı şöyle:
2023'TE yaralama 133 bin 626, cinsel suçlar 25 bin 685, 2022'de yaralama 136 bin 94, cinsel suçlar 31 bin 890, 2021'de yaralama 106 bin 742, cinsel suçlar 24 bin 432, 2019'da yaralama 119 bin 9, cinsel suçlar 31 bin 445, 2018'de yaralama 120 bin 268, cinsel suçlar 32 bin 759, 2017'de yaralama 115 bin 547, cinsel suçlar 23 bin 713, 126, 2016'da yaralama 120 bin 881, cinsel suçlar 22 bin 655.

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