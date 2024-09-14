Suikaste 16 gözaltı

İstanbul Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi ve Alaattin Çakıcı'nın yakını olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle iş yerine gitti. O sırada maske takan bir kişi, Temel'e 4- 5 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde talihsiz iş adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayetin azmettiricisi Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğunu belirledi. Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

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