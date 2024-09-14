Adana’da aşık dehşeti!

Adana Seyhan'da yaşayan Batuhan H. (26), sevdiği kızı istemesi için ailesine haber ulaştırdı. Akrabası Abdulvahap O. (44), ise 'madde bağımlısına kız mı verilir' diye tepki gösterdi. Bu sözü duyan Batuhan H, Abdulvahap O.'ya kin gütmeye başladı. Olaydan 6 ay sonra Batuhan H, sevdiği kızı vermeyen Abdulvahap O.'nun işlettiği dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Batuhan H., pompalı tüfeği eline alıp, Abdullah Oğuz (34), Mehmet Oğuz (24) ve Şemsettin Oğuz (48), ateş aştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgisi olmayan talihsiz Abdullah Oğuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

'MASUMUM'

Yaklaşık 50 saat görüntü izleyen ekipler, Batuhan H. ile birlikte B.O. (17), Orhan K. (25), Muhammet Yiğit O. (18) ve Ramazan Yiğit Ç.'nin (18) silahlı saldırı anında motosiklet ile olay yerine geldiğini tespit etti. Batuhan H. emniyetteki suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, "Ben bu şahısları tanımam. Olay günü oradan hiç geçmedim. Benim olayla hiçbir ilgim yok. Kimseyi öldürmedim. Ben masumum" dedi. Ardından 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.