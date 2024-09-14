Narin cinayetinde amca Salim Güran’ın telefonu incelendi! Kan donduran mesajlar: Tamam daha ölmemiş

MİT, Narin'in kaybolduğu gün saat 18.27'de yapılan konuşmayı ortaya çıkarttı. Salim Güran, işçisi Ramazan'a "O sondaki yamaçta bir şeyin düşmüş ha, yamacın köşesi taş" ifadesini kullandı. Aksoy da, "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" diye cevapladı.

İkinci kez ifade veren Salim Güran, yeniden cezaevine yollandı. Baba Arif Güran ise Bahtiyar'ı suçladı: Nevzat'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum. Galeride 2 yıl önce onun aracını satmıştık. 40 bin liralık bir sorun vardı. Bunun için bize kin tutmuş olabilir

MELEK GÜRAN: SALİM'DEN ŞÜPHELENDİM

Narin Güran, kaybolduktan 19 gün sonra öldürülüp cesedi dereye atıldı. Amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sonra anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Salim Güran'ın eşi Melek Güran, "EŞİM SALIM GÜRAN'DAN ŞÜPHELENDİM" ifadesini kullandı

Narin Güran, 21 Ağustos'ta sırra kadem bastı. 19 gün sonra öldürülüp cesedinin bir dereye atıldığı anlaşıldı. Ekipler olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Amca Salim Güran ve itirafçı sıvacı Nevzat Bahtiyar, tutuklandı. Önceki gün de 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. 22.5 saat süren soruşturma aşamasından sonra anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı. Böyle soruşturmada tutuklu sayısı 10'a çıktı. Narin Güran cinayetinde tutuklanan anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran'ın tutuklama gerekçeleri, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu ve şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri" olarak değerlendirildi.

ALDATILMAYI DÜŞÜNMEDİM

Baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu 14 kişi ise serbest bırakıldı. Olay günü davetiye dağıtmak için Batman'a gittiğini söyleyen baba, Narin'in kaybolduğunu eşinden değil komşusundan duyduğunu anlattı. Babaya, "Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusu yöneltildi. Arif Güran ise kesinlikle aralarında bir şey olamayacağını, Salim'e güvendiğinden değil eşine güvendiği için bunu söylediğini kaydetti. "Suçlu eşimse de kardeşimse de cezalandırılsın" dedi.

KOCAMA GÜVENMİYORUM

Amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran, ifadesinde, "Eşimin kullandığı araç aslında kardeşi olan Fuat Güran'ın ancak kendisi Van'da olduğu için aracı Salim Güran kullanıyordu. Narin'in DNA'sının tespit edildiği bu aracı sadece eşim Salim Güran ve oğlum Devran Güran kullanıyordu. Aracı gün boyu Salim Güran kullandı. Eşim Salim Güran'dan şüpheleniyorum. Başka şüpheleneceğim kimse yok" dediği öğrenildi.

NEVZAT'A 'NARİN'İ ÖLDÜRDÜM' DEMEDİM

Narin'in babası Arif Güran, talihsiz kızı dereye gömen Bahtiyar'ı suçladı: Olay olduktan sonra Nevzat her akşam evime geliyor, eli bile titremiyor. Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum. Nevzat, Narin'e birkaç defa para vermiş.

Cinayetin 1 numaralı sanığı Salim Güran, 2. kez savcılar tarafından sorgulandı. Bir çok soruya "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. Güran, "Nevzat'ın söyledikleri yalandır. Ona Narin'i öldürdüm demedim. Hayat kadınları ile görüştüğüm için telefon kayıtlarını sildim" dedi. Savcılıkta olay günü saat 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini söyleyen Güran'a yapılan HTS analizlerinde 15.21 ile 15.46 arasında Bahtiyar ile birlikte olduklarının tespit edildiği anlatıldı. Güran "Baz analizleri yanlıştır" dedi.

ANNENİN SAAT ÇELİŞKİSİ

Anne Yüksel Güran, eltisi H.'nin saat 16.00 sıralarında eve geldiğini beyan etmesine rağmen son ifadesinde 15.15'te beraber oturduklarını söyledi. Güran, "Saate bakmadığımdan saatleri hatalı söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan H.'nin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum" diyerek karşılık verdi.

RAMAZAN AKSOY: TAMAM DAHA ÖLMEMİŞ

Tutuklu amca Salim Güran'ın telefonundan sildiği tüm mesajlar ve görüşmeler, MİT'teki uzman ekipler tarafından geri getirildi. Narin'in kaybolduğu gün yapılan konuşmalardan birinde Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Aksoy'a "O sondaki yamaçta bir şeyin düşmüş haa. Yamacın köşesi taş" dediği ortaya çıktı. Aksoy'un da "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" diye cevap verdiği belirlendi. Dava dosyasına giren bu konuşmanın ardından Aksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.