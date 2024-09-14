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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada da şampiyon

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, eşine az rastlanır bir işe imza attı. Ronaldo’nun sosyal ağlardaki takipçi sayısı, 1 milyara ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada da şampiyon

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Spor dünyasında adından başarılarıyla söz eden isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, yine bir ilke imza atmanın heyecanını yaşıyor. 'Tüm büyük sosyal medya platformlarında toplam 1 milyar takipçiye ulaşan ilk sporcu' olma ünvanını elde eden Ronaldo, fark yaratmaya devam ediyor. Spor dünyasından daha önce hiç kimse, bu kadar büyük bir takipçi sayısına ulaşamamıştı

AİLEM VE SİZİN İÇİN OYNADIM
Ronaldo, "Tarih yazdık – 1 MİLYAR takipçi! Bu sadece bir sayıdan ibaret değil; ortak tutkumuzun, azmimizin ve oyuna olan sevgimizin bir kanıtı. Madeira sokaklarından dünyanın en büyük sahnelerine kadar, her zaman ailem ve sizin için oynadım. Şimdi 1 milyar kişi birlikte duruyoruz" paylaşımıyla duygularını ifade etti. Instagram'da 639 milyon takipçiye sahip olan Cristiano Ronaldo, Facebook'ta 170,5 milyon, X'te 113 milyon kişi tarafından takip ediliyor

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