Tiny house’lara ilgi arttı! Süpermarketlerde bile satılıyor

Türkiye'de konut sektöründe küçük evler, büyük bir rağbet görmeye başladı. Süpermarketler de ürün yelpazesini genişleterek bu evlerin satışını da listesine aldı. Bir zincir marketin cuma günü satışa sunacağı ev, iki oda bir salon, zemini parke kaplama ve araçla da çekilebilme özelliğine sahip. Tiny (minik) kategorisinde bulunan evin verandası bile var. 4 kişilik kapasiteye sahip eve, markette 600 bin lira fiyat biçildi. Özellikle seyyar ev tercih edenler için ideal olan bu minik villa tipi konutların, dış cephesi kompozit panelden oluştuğu için dış etmenler ve hava koşullarına karşı dayanıklı olduğu bildirildi.



- İç Ölçü: 8.368mm x 2.350mm – h: 2.448mm

- Yaşam Alanı: 20 m2

- Konaklama Kapasite: 4 Yetişkin

- Yapı Ve Çatı Sistemi: Çatı; CTP Kompozit Panel Teknolojisi Dış Cephe; Kompozit Sandviç Panel

- Dış Cephe: JOTUN Grenli Hazır

- Dekoratif Kaplama • İç Cephe: Duvar Paneli

- Doğrama Sistemi - Mutfak&Banyo Mobilya: Suya ve Neme Dayanıklı Lam 1.Sınıf Vitrifiye Ürünleri

- Zemin Kaplama: 32, Sınıf Laminat Parke, PVC Cephe Sistemi / Isıcam Sinerji

- Isıtma & Soğutma Sistemi: 1 Adet Ani Su Isıtıcı Alt Yapı Tesisatı

- Havalandırma - Elektrik Sistemi: 1 Adet Menfez Sistemi NYM Kablo



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