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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpan şahsın ifadesi pes dedirtti!

Eski Milli basketbolcu İlkan Karaman’ı ezen sürücü Emre Ali Önder, “Kaza öncesi yüksek alkollü bira içtim” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarpan şahsın ifadesi pes dedirtti!

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Muğla Datça'da bir akaryakıt istasyonunun önünden gece yolun karşısına geçmeye çalışan eski Milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Önder, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil İnşaat Mühendisi Emre Ali Önder (30) tutuklandı. Önder, "Akşam evimde yüksek alkol oranına sahip olan 2 bira içmiştim. Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla, saat 02:20 sıralarında, yine anneme ait olan otomobille dışarıya çıktım. Kavşakta fren yaptım. Ancak araç kaydı. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım olay yerinden kaçmak değildi. Hastanede iken polis ekipleri geldi ve beni yakaladı. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

Eski milli basketbolcu İlkan Karamana çarpan şahsın ifadesi ortaya çıktı: AlkollüydümEski milli basketbolcu İlkan Karamana çarpan şahsın ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpan şahsın ifadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

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