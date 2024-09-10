MUSKİ’nin borusu patladı! Kanalizasyondaki pis sular denize aktı

Türkiye'nin tatil cenneti bodrum, tatilcilere adeta cehennem hayatı yaşattı. Bir lahmacunun 900 lira, çayın da 90 lira olduğu Bodrum, bu sefer sadece pahalılıkla değil, çevre kirliliğiyle de gündeme geldi.

Bodrum Gümbet'te MUSKİ'ye ait boru patladı, kanalizasyon atıkları denize aktı. Rögardan akan pis su denize karıştı. Ortaya islenmeyen kokular ve çirkin görüntü ler çıktı. Vatandaş isyan bayrağını açtı. Ama ne yazık ki Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanazilasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Tatil cenneti kaderine terk edildi.