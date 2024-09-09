İstanbul’da tüyler ürperten cinayet! Beste Ayşegül Yeşilyurt eski kocası ve sevgilisi tarafından cinayet kurbanı oldu

İstanbul Maltepe'de yaşayan Erkan Meşe (34), 3 yıl önce boşandığı eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt (32) ile sevgilisi Emrah Çil'i evine davet etti. Çocuklarının velayeti yüzünden eşi ile kavga edince, cinnet getirdi. Yeşilyurt'un boğazını kesti. Genç kadın, hayatını kaybetti.

Savcılık, şüpheliler arasında anlaşma olduğunu ve Çil'in velayet konusunda Meşe'ye yardım edeceği yönünde mesaj attığını ve ikilinin işbirliği yaptığını belirledi. Savcılık, "Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmedi. Olay günü Beste'yi eski kocası Meşe ve sevgilisi Çil, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek öldürdüler" dedi. Her iki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Arzu KAYA