AFAD, Van Gölü'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Van Gölü'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 04.43'de meydana gelen depremin 11.19 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-09-08 05:38:06 38.10222 37.79361 6.93 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-08 05:35:11 37.37167 37.00194 8.8 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-08 05:24:51 38.73417 40.11889 6.84 ML 1.3 Palu (Elazığ)
2024-09-08 05:18:18 36.1025 35.85389 6.25 ML 2.2 Akdeniz - [07.33 km] Samandağ (Hatay)
2024-09-08 04:43:56 38.90556 43.52361 11.19 MW 3.8 Van Gölü - [02.03 km] Tuşba (Van)
2024-09-08 03:54:41 40.89139 36.00417 11.04 ML 1.6 Ladik (Samsun)
2024-09-08 02:17:55 38.41361 37.85639 23.45 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-09-08 02:13:38 37.88222 36.28972 7.04 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-08 01:49:10 38.47722 39.20361 11.68 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2024-09-08 01:38:27 40.90917 34.83333 9.49 ML 1.3 Osmancık (Çorum)
2024-09-08 01:13:33 36.94722 28.6675 7.0 ML 2.4 Köyceğiz Gölü - [01.95 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-09-08 01:07:49 39.94972 39.80222 7.15 ML 1.4 Demirözü (Bayburt)
2024-09-08 00:57:15 37.8625 37.80361 7.93 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-09-08 00:34:23 38.18556 37.82917 7.77 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)