Amasya’da motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı





Edinilen bilgiye göre, Amasya istikametine doğru seyir halinde olan 05 HN 671 plakalı motosiklet, Kum ocağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Motosiklet sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, kazada yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Necmi Gider ağır yaralandı.



Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu motosiklet, kaza noktasından yaklaşık 200 metre ileride yonca tarlası içinde bulundu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kazanın ardından kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Necmi Gider'in iç kanaması olduğu tespit edilerek, önce Taşova Devlet Hastanesi'ne ardından da Amasya Sabuncuoğlu Şeraffeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gider'in hayati tehlikesi devam ediyor.