Resimdeki trafiği nasıl çözersin? 123 kişiden 9’u başarılı oldu

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Resimde bir kavşakta birbirine girmiş şekilde duran yedi araba gösteriliyor. Her bir araba diğerinin hareket alanını kısıtlıyor ve bu durum büyük bir kargaşa yaratıyor. Soru ise oldukça basit: Sürücülerin yollarına devam edebilmesi için hangi arabayı kaldırmak gerekiyor?

RESİMDEKİ TRAFİĞİ NASIL ÇÖZERSİN? Bu tür görsel bulmacalar, çözümü basit gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı olabiliyor. Çünkü çözüm, sadece dikkatli bir gözlem ve sağduyu kullanarak bulunabilir. Bulmacada yer alan yedi arabadan yalnızca bir tanesini hareket ettirerek, trafiği açmanız ve araçların sorunsuz bir şekilde yollarına devam etmelerini sağlamanız gerekiyor. Ancak unutmayın, bu işlem için sadece tek bir hamle hakkınız var.