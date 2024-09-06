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Engin Polat serbest mi bırakıldı, tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?

Engin Polat serbest mi bırakıldı, tahliye mi edildi sorusunun yanıtı son saatlerde merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan ara kararında tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 15:17
Engin Polat serbest mi bırakıldı, tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?

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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Peki, Engin Polat serbest mi bırakıldı, tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? İşte haberin detayı!

ENGİN POLAT SERBEST Mİ BIRAKILDI, TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat, hakim karşısına çıkmıştı. Ara karar açıklanırken Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi.

ENGİN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, 03 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur ve 2 çocuk babasıdır. Annesinin adı Şükran Polat, babasının adı ise Sezgin Polat'tır. Polat'ın Alper Kürşat Polat, Kübra Polat ve Hazal Polat adında kardeşleri vardır.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat'ın 2 çocuğu var.

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