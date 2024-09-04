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Gaziantep feci kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep’te bir otomobilin kamyonun altına girmesiyle meydana gelen kazada, iki kardeş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada ağır hasar alan otomobildeki yaralılar, hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 23:29 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 23:39
Gaziantep feci kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 2 ölü, 8 yaralı

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Gaziantep'te bir otomobilin kamyonun altına girmesiyle meydana gelen kazada, iki kardeş hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı.

KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Olay Gaziantep- Yavuzeli karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 12 yaşındaki Esma Aydın ve 15 yaşındaki Zeynep Kübra Aydın isimli iki kardeş yaşamını yitirdi, 8 kişi ise ağır yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan otomobilde bulunan Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, 8 ağır yaralı kişi ise hastanelere kaldırıldı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Esma ve Zeynep Kübra Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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