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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran tüm iddiaları reddetti!

Amca Salim Güran tutuklandı. Ancak kayıp Narin hala bulunamadı. Herkes “Küçük kız sağ salim bulunsun” diye dua etmeye başladı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in tutuklanan amcası Salim Güran tüm iddiaları reddetti!

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın soruşturmasında amcası Salim Güran, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten öldürme" suçlamalarıyla tutuklandı. Şüpheli gerek savcılık, gerekse sorgu hâkimliğindeki ifadesinde Narin'in kaybolduğu zaman tarlada olduğunu anlattı. Arabasında bulunan DNA örneği ile ilgili "Narin'i hiç arabama bindirmedim. Aracın kapıları hep açıktı. Belki kendi binmiştir" ifadesini kullandı.

KAYITLARI NEDEN SİLDİ?
Kardeşinin ahırında 380 adet mermi yakalandığını ve bunu kendisine telefonla haber verdikleri için arama kayıtlarını bu yüzden sildiğini vurguladı. Hakim, şüphelinin kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel oluşu, tutuklanma tedbirinin ölçülü olması ve bu aşamada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağından tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise temennilerinin Narin'e sağ salim ulaşmak olduğunu kaydederken, "Amcanın tutuklanması bir tedbirdi" ifadelerini kullandı.

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