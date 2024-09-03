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Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu

Diyarbakır’da kuran kursuna gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından 14 gün geride kaldı. Önce Narin’in ağabeyi, ardından amcası Salim Güran gözaltına alındı. Narin’in kaybolduğu gün köyden ayrılan ve aracından Narin’in DNA’sına rastlanan Salim Güran tutuklandı. Şüpheli amcanın aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alındığı bildirilirken, sosyal medyada bu konuya ilişkin yapılan bir yorum ise kafaları karıştırdı. Narin baygındı ve üzerinde…

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 20:28 Güncelleme 03 Eylül 2024, 21:58
Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu

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Diyarbakır'da 14 gün önce evinden kuran kursuna gitmek için çıkan ve bir daha geri dönmeyen küçük Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı.

Önce Narin'in ağabeyi, ardından amcası Salim Güran gözaltına alındı. Narin'in kaybolduğu gün köyden ayrılan ve aracından Narin'in DNA'sına rastlanan Salim Güran tutuklandı. Tutuklanmanın ardından amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin çalışanının yazdıkları büyük şaşkınlık yarattı.

"SADECE ISLAK MENDİL ALDI"

Türkiye'nin günlerdir aradığı kayıp Narin Güran olayıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları şok etti. Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazdı. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da söyledi.

"ÜZERİNDE KOYU BİR BATTANİYE VARDI"

Benzin istasyonu çalışanı yaptığı yorumda "HTS kayıtlarında Salim Güran'ın Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Salim Güran Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor petrole giriyor ve yalnızca ıslak mendil alıyor. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi ile de görüşüyordu. Olay günü Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Salim Güran olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor bu sefer sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış" ifadelerini kullandı. Çatalca'nın bu yorumu sonrası jandarmaya giderek ifade verdiği bilgisine ulaşıldı.

ARACINDA İDRAR, KAN VE KUSMUK BULUNDU!

Diğer yandan Salim Güran'ın aracından alınan örneklerle ilgili de başka dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Tutuklanan amaca Güran'ın aracında idrar, kusmuk ve kan dokusuna ulaşıldı. Yapılan DNA eşleşmelerinde örneklerin Narin'e ait olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Salim Güran'ın aracından alınan örneklerle ilgili de dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki amca Güran'ın aracında idrar, kusmuk ve kan dokusuna ulaşıldı. Yapılan DNA eşleşmelerinde örneklerin Narin'e ait olduğu ortaya çıktı.

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