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Düzce’de patpat devrildi: Aynı aileden 8 kişi yaralandı

Düzce’de, sürücünün direksiyon kotnrolünü kaybetmesi sonucu patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kazada, kasada bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 18:26 Güncelleme 03 Eylül 2024, 18:26
Düzce’de patpat devrildi: Aynı aileden 8 kişi yaralandı

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Düzce'nin Yığılca ilçesi Dutlar mevkisinde meydana geldi. Yığılca yönünden Düzce istikametine giden Turgay T. yönetimindeki araç sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kasada bulunan aynı aileden Elmas T., Azra T., Tuğçe T., Anıl T., Utku T. ve Buse T. yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de patpat kazası: 8 yaralı!

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ailenin ise ilçede kurulan pazara geldikleri ve köylerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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