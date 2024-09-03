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Kahramanmaraş’ta minibüs domates yüklü traktöre çarptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde minibüsün domates yüklü traktöre çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 01:38 Güncelleme 04 Eylül 2024, 01:38
Kahramanmaraş’ta minibüs domates yüklü traktöre çarptı: 10 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Afşinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimdeki minibüs, domates yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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