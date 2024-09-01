Katil havuza ikinci kurban: Halil

Manisa Şehzadeler'de yaşayan Nurgül Kocakaya, 16 Ağustos'ta oğulları Halil Umut Kocakaya ve Onur Kocakaya'yı, havuza götürdü. Saat 14.00 sıralarında Nurgül Kocakaya hesabı ödemeye gittiği sırada oğlu Halil Umut Kocakaya, girdiği yetişkin havuzundaki köprünün altında gözden kayboldu. Gözaltına alınan işletmeden sorumlu müdür Selçuk Kuş ile işletme sahibi S.Ö, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 23 Ağustos'ta tekrar gözaltına alınan Selçuk Kuş tutuklandı. Gözaltı kararı bulunan S.Ö'yü yakalama çalışmaları sürerken, ruhsatsız havuz mühürlendi. 7 Temmuz 2021'de de 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş'ın boğularak yaşamını yitirdiği havuzun, o tarihte mühürlenmediği öğrenildi.

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