Kan donduran vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü

Erkek vahşeti bitmek bilmedi. İzmir ve Adana'da meydana gelen iki cinayet tüyler ürpertti! İzmir Ödemiş'te Esin Karabıyık, eşi Özkan Karabıyık ile şiddetli geçimsizlik yaşadı. Evi terk etti. Özkan Karabıyık, deliye döndü. Eşini gizlice takip etmeye başladı. Bunun üzerine Esin Karabıyık, koruma kararı aldırdı. Ama bu karar cani adamı engelleyemedi. Özkan Karabıyık, karısını izlemeye devam etti. Dün de Esin Karabıyık, arkadaşı Ebru Duvar ile güzellik merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıktı. Daha sonra kocası ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Özkan Karabıyık, karısı ve arkadaşını defalarca acımadan bıçakladı. Ardından bıçağı kendine sapladı. Duvar ve Özkan Karabıyık hayatını kaybederken Esin Karabıyık'ın durumunun ağır olduğu açıklandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

HİÇ ACIMADAN...

Dehşetin bir diğer adresi de Adana'ydı. Yumurtalık İlçesi'nde yaşayan Ayşe Dürüst, şiddetli geçimsizlik yüzünden evi terk etti. Bir süre sonra eşi Murat Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Gerilim hızlıca arttı. Murat Dürüst, 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst'ü sokak ortasında parke taşı ile kafasına vura vura darp etti. Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı. Yere yığıldı. Çevredekilerin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayşe Dürüst kurtarılamadı. Polis çalışma başlattı. Katil zanlısı koca Murat Dürüst, gözaltına alındı.