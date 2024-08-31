3 günlük tatil için 3 bin kişi Middili kuyruğuna girdi!

Tatilciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini hafta sonu ile birleştirdi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için dün Ayvalık'a geldi. Saatlerce kuyrukta bekledi. Sırası gelen kapıda vizesini alıp feribota bindi. Turizmciler şunu söyledi: 3 günlük periyotta, Midilli'ye 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık'tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası'na geçişini sağlayacağız. İlgi çok fazla..

YUNAN'İSKAN'

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonu tatili ile birleşmesini fırsat tatilciler yine Yunan adalarına gitmek için günün ilk ışıklarında kuyruklar oluşturdu. Tatili fırsat bilen tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu. Deniz hudut kapısı önünde bekleyen tatilciler mesai saatlerinden önce pasaport işlemleri için içeriye alınmaya başladı. Ayvalıklı turizmcilerden Nevzat Turhan, "Midilli Adası'na Ayvalık'tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Midilli Adası; kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye'ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor" dedi. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale ise "3 günlük tatili fırsat bilen Türk tatilcilerin seferlerimize ilgisi yüksek. 3 günlük periyotta, 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık'tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası'na geçişini sağlayacağız" dedi.

YUNANİSTAN'DA EKSİ ENFLASYON VAR: TEK FİYATI ARTAN MEZELER

Tüketici Ürünleri Perakende Araştırma Enstitüsü'nün (IELKA) yaptığı araştırmaya göre, süpermarketlerde Ağustos ayında dördüncü ay üst üste negatif enflasyon görüldü.

Ağustos 2023'e göre fiyatlarda yüzde 1,08 düşüş kaydedildi.

En büyük fiyat düşüşleri, deterjan (-%6,68), kişisel hijyen ürünleri (-%5,16), gıda (-%4,78), bebek ve çocuk gıdaları (-%4,28).

En büyük artışlar ise mezeler, ezmeler ve diğer servis edilen ürünler (+%5,52), deniz ürünleri (+%5,09), bakkal ürünleri (+%3,51), alkollü içecekler (+%2,07).

MART 2025'E KADAR UZADI

Jale, "Ancak yeni gelen bir bilgiye göre; daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi planlanan kapıda vize uygulaması 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı. Kapıda vizenin devam etmesiyle birlikte ben kış aylarında da, özellikle hafta sonlarında da Midilli Adası'na geçişlerde bir yoğunluğun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GÜN IŞIRKEN SIRAYA GİRDİLER

Ayvalık'tan Midilli'ye gitmek isteyen tatilciler ön alabilmek için henüz güneş bile doğmadan vize kuyruğundaydı.