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Ankara, İstanbul, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günün bir cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, vatandaşlar bayram coşkusuna eşlik etmek ve kutlamalara katılmak için toplu taşıma araçlarına yoğun ilgi gösteriyor. Peki, 30 Ağustos’ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşım durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 09:27 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 09:27
Ankara, İstanbul, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT ücretsiz mi?

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Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar, bu anlamlı günde yapılan kutlamalara katılmak için toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlıyor. Ancak akıllardaki soru şu: 30 Ağustos'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşım nasıl düzenlenecek? İşte bu konuda merak edilenler…

30 Ağustos'ta İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Mi?

İstanbul'da yaşayanlar ve bu özel gün için İstanbul'da bulunacaklar için müjdeli haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye, 30 Ağustos Zafer Bayramı boyunca İstanbulkart sistemine dahil olan tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu kapsamda İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurları gibi birçok ulaşım aracı, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da bu yıl Zafer Bayramı coşkusu, ücretsiz toplu taşıma ile daha da erişilebilir hale getiriliyor.

Ankara'da 30 Ağustos'ta Ulaşım Durumu

Ankara'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak ulaşım ücretsiz olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarının bu özel günde ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Otobüsler, metro, ANKARAY ve teleferik gibi tüm ulaşım araçları, 30 Ağustos'ta Ankaralılara ücretsiz hizmet sunacak. Başkentliler, bu büyük bayramda rahatça etkinliklere katılabilecek.

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma imkanı sunacak. Belediye, bu özel günde İZBAN seferlerinin de dahil olduğu tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. İzmir'de yaşayanlar ve ziyaretçiler, bayram kutlamalarına katılmak için toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler.

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