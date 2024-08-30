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Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar, bu anlamlı günde yapılan kutlamalara katılmak için toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlıyor. Ancak akıllardaki soru şu: 30 Ağustos'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşım nasıl düzenlenecek? İşte bu konuda merak edilenler…

30 Ağustos'ta İstanbul'da Ulaşım Ücretsiz Mi? İstanbul'da yaşayanlar ve bu özel gün için İstanbul'da bulunacaklar için müjdeli haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye, 30 Ağustos Zafer Bayramı boyunca İstanbulkart sistemine dahil olan tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu kapsamda İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurları gibi birçok ulaşım aracı, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da bu yıl Zafer Bayramı coşkusu, ücretsiz toplu taşıma ile daha da erişilebilir hale getiriliyor.