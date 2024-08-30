SON DAKİKA

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı.
OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.
Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.