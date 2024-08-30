SON DAKİKA

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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı! Bölgede çok sayıda yaralı var

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, birden fazla yaralının olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 05:38 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 05:58
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı! Bölgede çok sayıda yaralı var

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Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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