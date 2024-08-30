SON DAKİKA

ÇOK SAYIDA YARALI VAR Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.