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X neden açılmıyor, çöktü mü? 29 Ağustos X (Twitter) son dakika kapandı mı, sorun mu var?

Son dakika haberleri... 29 Ağustos Perşembe günü sosyal medya kullanıcıları X platformuna erişmekte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Yaşanan aksaklığın sebebi arama motorlarında araştırılıyor. Peki X neden açılmıyor, çöktü mü? 29 Ağustos X son dakika kapandı mı, sorun mu var?

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 22:57 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 23:34
X neden açılmıyor, çöktü mü? 29 Ağustos X Twitter son dakika kapandı mı, sorun mu var?

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X platformunu kullanan kişiler 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 22.20 saatlerinde akış yenileme sorunu ile karşılaşmaya başladıklarını bildirdiler. Arama motorlarında "X neden açılmıyor, çöktü mü?" sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin son dakika bilgileri...

Bazı kullanıcılar tamamen erişim sağlayamazken, diğerleri sürekli yükleme hatalarıyla karşılaştı.

Sorun Düzeldi!

Twitter'ın teknik ekibi, kullanıcıların yaşadığı bu sorunlara dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının yaşadığı sorun yaklaşık 30 dakika içinde düzeldi.

Son 24 Saatte 5 Hata Bildirimi

Son 24 saat içinde Twitter'da dikkat çeken bir hata artışı yaşandı. Özellikle geçtiğimiz gece, 01:30 ile 02:00 arasında 5 ayrı hata bildirimi kaydedildi. Bu sorunlar, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde olumsuz etkiledi.

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