Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe’ye soyadı davası!

Sanatçı Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Aydın'ın, "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıktığını belirterek düğmeye bastı. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada magazin gündemine bomba gibi düşen şu ifadeler vardı: Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz. (OĞUZHAN UYSAL)

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