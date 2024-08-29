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Türkiye'nin en büyük tatil firması rezillik yaşattı! 69 bin TL'ye patlayan foseptik, yosunlu havuz!

Ali Oktay, Fethiye’de villa kiraladı. 4 gece için 69 bin TL ödeme yaptı! Ancak foseptik çukuru patlayan, havuzu yosun tutan ve koltukları bozuk olan bir evle karşılaşınca şoka uğradı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Türkiye’nin en büyük tatil firması rezillik yaşattı! 69 bin TL’ye patlayan foseptik, yosunlu havuz!

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Ali Oktay, Fethiye'de ailesiyle tatil yapmak için internetten araştırma başlattı. Türkiye'nin en büyük tatil firmasından villa beğenip kiraladı. 4 gün için 69 bin TL ödeme yaptı. Ancak Fethiye'ye giden aile bambaşka bir tablo ile karşılaştı. Fotoğraflarda cazip görünen villa, taşan foseptik çukuru, kirli koltukları ve yosun tutmuş havuzuyla aileye kabus yaşattı. Ailesiyle birlikte bu şartlarda kalamayacağını anlayan Oktay, villayı kiraladığı acenteyi aradı. Firmadan çözüm bulamayan Oktay, 2 katı para ödeyip başka bir villa kiraladı. Yaşadığı şoku ise şu sözlerle anlattı: Tatilimiz zehir oldu. Maddi imkanı olmayan biri benim gibi başka yere gitmeyebilir ve o kokuyla kalabilirdi. Muğla gibi tatil beldesi olan yerde bunun olması kötü.

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