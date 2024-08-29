Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran için seferber oldu! ’’Sonuca çok yaklaştık’’ Diş izi bulundu

Türkiye Diyarbakır'a kilitlendi. Çünkü herkes tam 9 gündür kayıp olan Narin Güran'dan (8) iyi bir haber beklemekteydi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, dün mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'ne yöneldi. Bölgede çok yönlü bir araştırma başlarken Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, çemberin daraldığını ve sonuca yaklaşıldığını söyledi. Şu bilgileri verdi: "İl Jandarma Komutanlığı'ndan 1030, AFAD'tan 240, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48, Dicle Üniversitesi'nden 80 olmak üzere 7 kurumdan 1170 personel arama çalışmalarına katıldı. Karadan ve havadan 55 kilometrekare alan tarandı. 12 bin 565 araç ile 32 bin 952 kişi sorgulandı. İsteğimiz o ki Narin'imize sağ salim ulaşalım. Sonuca çok yaklaştık". 130 kişi özel olarak sorgulandı. Bunların arasında Narin'in 17 yaşındaki ağabeyi Enes Narin de vardı. Kolunda diş izi bulunan şüpheli gözaltına alındı. DNA'ları alındı. Serbest bırakılan Güran, delillerin karartılma ihtimali nedeniyle tekrar gözaltına alındı.

Ekipler dün mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde araştırma yaptı.

TERLİK MUAMMASI

Aramada bir çocuk terliği tespit edildi. Terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, önce kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara gönderildi. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu belirtti.



Anne Yüksel Güran, tek kızı olan Narin'den gelecek iyi haberi bekliyor... "Ben onsuz yaşayamam" diyerek gözyaşı döküyor.

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Narin'i sağ olarak bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül vereceğini söyledi.

