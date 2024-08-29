Esenyurt’ta gözaltına alınmaya çalışılan şüpheli polisi bıçakladı!

Esenyurt'ta denetim sırasında durdurulacağını farkeden yabancı uyruklu Maher A. önce yanındaki şahsı sonra da polisi bıçakladı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim sırasında durdurulacağını fark eden yabancı Maher A. (45), henüz bilinmeyen nedenle yanındaki A.D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı.