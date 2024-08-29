Esenyurt’ta gözaltına alınmaya çalışılan şüpheli polisi bıçakladı!

Esenyurt'ta denetim sırasında durdurulacağını farkeden yabancı uyruklu Maher A. önce yanındaki şahsı sonra da polisi bıçakladı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim sırasında durdurulacağını fark eden yabancı Maher A. (45), henüz bilinmeyen nedenle yanındaki A.D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı.
Olayı gören polis memuru B.B. ise saldırgana müdahale etmeye çalıştığı sırada bıçaklandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru B.B. ve A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan incelemelerin ardından izine ulaşılan şüpheli Maher A. yakalandı. Öte yandan şüphelinin saldırı yaptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.