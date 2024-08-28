İlham Aliyev’in en yakınındaydı | Otelde esrarengiz ölüm!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov (50), eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Aydın Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otele geldi. Mammadov ailesi, önceki sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya geçti. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Otele gelen ekipler, Mammadov'un hayatını kaybettiği belirledi. Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

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