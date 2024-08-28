Diyarbakır’da kayıp Narin Güran’ın annesinden feryat: Yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak

Diyarbakır Bağlar'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 7'nci gününde de bir sonuç çıkmadı. Anne Yüksel Güran, sosyal medyadaki paylaşımlara sert çıktı. "Narin öldü, cansız bedeni şurada" şeklindeki yorumlarla ilgili "O kadar çirkin yorumlar geliyor ki çocuklarımı jandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle bir olayla dalga geçemez. Çok ayıp, bir çocukla, anne yüreğiyle, nasıl dalga geçiyorlar. Yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz birileri arıyor 'Narin ölmüş' diyor. Binlerce mesaj geliyor. Biz hadi neyse devletimizi meşgul etmesinler" dedi. Güran, "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum. Kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı. Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana o parayı veririz. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli" sözlerini kaydetti.



ÖZEL CİHAZLA ARANIYOR

Bölgede Narin'i arama çalışmaları dün de devam etti. Aramalarda ASELSAN'ın ürettiği "Yer altını gösteren" özel cihazın da kullanıldığı belirtildi. Bugüne kadar 12 bin 550 araç incelendi. 130 kişinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi. 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldığı öğrenildi.

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