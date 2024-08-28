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Bodrum susuz kaldı! Yazlıkçılar tankerle su taşıdı... Tatil zehir oldu

Bodrum susuz kaldı. Tatilciler evlerine, yazlıklarına tankerle su taşıdı... Bölgede salgın riski başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Bodrum susuz kaldı! Yazlıkçılar tankerle su taşıdı... Tatil zehir oldu

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Başta Bodrum olmak üzere İzmir ve Muğla'nın lüks tatil beldeleri susuz kaldı! Salgın riski başladı. Tatilciler içtikleri sudan ya da mekanlardaki buzlardan kaynaklı olarak ciddi rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Hastalar, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle hastanelerin kapısını çaldı. Bir tatilci, "Her şey çok güzel gidiyordu, ta ki su içene kadar. Sonrasında başlayan mide bulantısı ve ishal beni yatağa mahkum etti. Tatilim zehir oldu" diyerek dert yandı. Tatilciler ve bölge halkı bu konuda daha fazla bilinçlendirilirken, sağlık otoriteleri de kontrollerini sıkılaştırdı. Su ve buz konusunda hijyenik standartların yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

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