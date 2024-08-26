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Balıkesir'de kan donduran baba vahşeti! Doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevilen'i boğarak öldürdü

Balıkesir Gönen’de kan donduran bir olay yaşandı. Annesinin kayıp ihbarında bulunduğu 18 yaşındaki Eylem Sevilen’in cansız bedeni kanepenin içinde bulundu. Cani baba kızının erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:57 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 11:06
Balıkesir’de kan donduran baba vahşeti! Doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevilen’i boğarak öldürdü

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

KANEPE İÇİNDE HAREKETSİZ
Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

Babası tarafından boğularak öldürülen Eylem SevilenBabası tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ!
Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Eylem Sevilen'in cansız bedeninin bulunduğu daireEylem Sevilen'in cansız bedeninin bulunduğu daire

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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