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Samsun-Ankara kara yolunda 11 araç birbirine girdi: 3 ölü, 10 yaralı

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, bir yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 12:25 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 12:33
Samsun-Ankara kara yolunda 11 araç birbirine girdi: 3 ölü, 10 yaralı

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Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

Farklı noktalarda, iki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

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