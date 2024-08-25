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Müge Anlı'dan yürüme güçlüğü çeken Kemal'e çok özenli yardım

Müge Anlı, yürüme güçlüğü çeken Kemal Özen’in derdine derman oldu. Temin ettiği akülü arabayla genci özgürlüğüne kavuşturdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Müge Anlı’dan yürüme güçlüğü çeken Kemal’e çok özenli yardım

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Bozgüney mahallesinde yaşayan serebral palsi hastası Kemal Özen, yüzde 91'lik engeli nedeniyle büyük zorluk çekti. Mahalle sakinlerinden Adem Güzey, Kemal'in durumunu Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine bildirdi. Bunun üzerine Müge Anlı ekibi, Kemal ve babası Recep Özen'i İstanbul'a davet etti. Yol masrafları karşılanan baba oğul, Turkuvaz Medya merkezine gitti. Kemal ve babası Recep Özen'e yeni ve son model akülü araba teslim edildi. Bozgüney köyünde artık gönlünce gezebilen Kemal Özen; "Minibüse binerek ilçeye gidemiyordum. Müge ablam sayesinde artık çok özgürüm. Bu araba sayesinde artık hem köyümde hem de ilçeye de gidip orada da gezebiliyorum. Müge ablama teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu belirti.

Baba Recep Özen, "Oğlumun yüzde 91 engeli var. Müge Hanım bu hediyesi ile gönlümüzü fethetti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kemal, akülü arabasına kavuştuktan sonra mutluluğu yüzünden okunuyordu. Kemal de "MÜGE ABLAMA TEŞEKKÜRLER" dedi

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