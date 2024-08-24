Milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesi ile olan fotoğrafına hadsiz yorum! Elon Musk'tan övgü: "Saygı duyuyorum"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, 4 Ağustos'ta resmi X (eski Twitter) hesabını açtı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, 4 Ağustos'ta resmi X (eski Twitter) hesabını açtı.
Aktif olarak sosyal medya kullanan milli sporcu, kısa süre önce annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı "My Most Precious" (En Değerlim) notuyla paylaştı.
Ancak, bu fotoğrafın altına yapılan hadsiz yorumlar büyük tepki çekti.
"HAYAT SAVAŞINDA ANNE HEM KALKAN HEM KILIÇTIR"
X'in kurucusu Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesin övgüler dizdi.
Elon Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.