Kader vurgunu Sude Naz! Hamile kadını demirle dövdü: Bana sahip çıkın, beni öldürür!

Manisa'da bir kadın yol ortasında demir çubukla dayak yedi. Kimse müdahale etmedi!

Sude Naz A. 19 yaşında, bir çocuk annesi... Nikahsız eşi Yılmaz Akman (37) ile köye gitmek istemedi! Sırf bu yüzden dayak yedi. "Hamileyim" dedi. Yardım istedi. Ama çevredekiler, sadece izledi!



İşte bu görüntüler, yüreklerimizi deldi! "Bize ne oluyor böyle" dedirtti. Talihsiz Sude Naz'ın anlattıkları ise kronik şiddet sorununu gözler önüne serdi: Yardım istedim, kimse umursamadı. Karnımdaki çocuğu da aldıracağım.

Bu tablo, tüylerimizi ürpertti! Talihsiz kadının sözleri ise ibretlikti: 14 yaşımdan beri şiddet görüyorum!

Korumaya alınan Sude Naz A., "Çıkınca beni öldürmesinden korkuyorum. Bana sahip çıkın" dedi.