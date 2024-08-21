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Kağıthane’de Filistinli iş adamını öldürdüler Romanya’da yaka paça yakalandılar

Kağıthane’de iki Filistinli iş adamını vuran suikastçilerin, son bir ayda ayrı ayrı Türkiye’ye giriş yaptıkları, saldırıdan 2.5 sonra Türkiye’yi terk ettikleri anlaşıldı. 3 şüpheli, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Kağıthane’de Filistinli iş adamını öldürdüler Romanya’da yaka paça yakalandılar

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İstanbul Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve İsrail pasaportlu Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K. (30) hayatını kaybetti. Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğ köfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaraladı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralandı. Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen kiralık araçla kaçtı. Olay yerinde 1 susturuculu silah ve 8 adet kovan bulundu.

BULGARİSTAN'DAN ÇIKTILAR
Şüpheliler, önceki gece 01:30 sıralarında Bulgaristan'a çıkış yaptı. Son 1 ay içerisinde farklı tarihlerde yurda giriş yaptıkları ortaya çıktı. Son giriş yapan kişinin İstanbul Havalimanı'ndan olayda kullandıkları aracı kiraladığı tespit edildi. Dün akşam ise G.S, T.S. ve S.A. ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalandı.
El yapımı susturuculu silahın kullanıldığı saldırı son derece profesyoneldi. Saldırganlar çok hızlı şekilde ülkeyi terk etti.

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