PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gazeteci Reha Muhtar entübe oldu! Deniz Uğur'dan şok iddia!

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, yalısında düşüp komaya girdi. Entübe edildi. Durumunun kritik olduğu öğrenildi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Gazeteci Reha Muhtar entübe oldu! Deniz Uğur’dan şok iddia!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Reha Muhtar, Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşüp baygınlık geçirdi. Oğlu ambulansa haber verdi. Bilinci kapanan ünlü spiker, kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Akciğerlerinde ve beyninde kanama olduğu kaydedildi. Muhtar ölüm kalım savaşı verirken özel hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler patlak verdi.

'NİLÜFER OĞLUMU KAÇIRDI'
Muhtar, ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur'la velayet yüzünden adliyelikti. Uğur sosyal medyadan mesaj atıp "Oğluma ulaşamıyorum" dedi. Uğur'un avukatı Feyza Altun ise çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürdü. Muhtar ile Uğur'un 2009'da biri kız biri erkek ikiz çocukları olmuştu. Mahkeme kızın babada, erkek çocuğun ise annede kalmasına karar vermişti. Muhtar ve Uğur, velayet yüzünden yıllardır birbirlerine ağır suçlamalar yöneltiyordu...


Deniz Uğur, bir dönem Reha Muhtar'la aşk yaşayan Nilüfer hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Reha Muhtar'ın durumu ciddiyetini koruyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Reha Muhtar entübe edildi | Deniz Uğur sosyal medya hesabından mesajları ifşaladı! Nilüfer’den ilk açıklama geldi
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Soykırımcı İsrail’in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan’dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor
Eren Erdem partiden istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız
Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Evime gelir evrakları toplu olarak imzalatırdı | Emre Belözoğlu ve Arda Turan...
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!
Fenerbahçe’nin kayıp yıldızından haber var: Sözleşmesi feshedildi!
Fatih’te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik’in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!
Maymun çiçeği aşısı ve kapanma olacak mı? Maymun çiçeğinin kaç türü var? İşte çocukları bulan türü! DSÖ’den resmi açıklama
SON DAKİKA