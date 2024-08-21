Gazeteci Reha Muhtar entübe oldu! Deniz Uğur’dan şok iddia!

Reha Muhtar, Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşüp baygınlık geçirdi. Oğlu ambulansa haber verdi. Bilinci kapanan ünlü spiker, kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Akciğerlerinde ve beyninde kanama olduğu kaydedildi. Muhtar ölüm kalım savaşı verirken özel hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler patlak verdi.

'NİLÜFER OĞLUMU KAÇIRDI'

Muhtar, ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur'la velayet yüzünden adliyelikti. Uğur sosyal medyadan mesaj atıp "Oğluma ulaşamıyorum" dedi. Uğur'un avukatı Feyza Altun ise çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürdü. Muhtar ile Uğur'un 2009'da biri kız biri erkek ikiz çocukları olmuştu. Mahkeme kızın babada, erkek çocuğun ise annede kalmasına karar vermişti. Muhtar ve Uğur, velayet yüzünden yıllardır birbirlerine ağır suçlamalar yöneltiyordu...



Deniz Uğur, bir dönem Reha Muhtar'la aşk yaşayan Nilüfer hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Reha Muhtar'ın durumu ciddiyetini koruyor...