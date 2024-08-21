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Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez konuştu: Denizbank'a ateş püskürdü: Kaybım çok daha büyük!

Fatih Terim, Seçil Erzan davasıyla ilgili konuştu. Denizbank yönetimini topa tuttu: Bankadaki saklama hesabımda olduğu söylenen 3 milyon dolarım buhar olup uçtu. Kaybım çok daha büyük.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez konuştu: Denizbank’a ateş püskürdü: Kaybım çok daha büyük!

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Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu söyledi. Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu anlatarak aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdı. Seçil Erzan'ın davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Davada müşteki olarak yer alan Fatih Terim ifadeleri ortaya çıktı. Şok iddialarda bulundu. İşte Terim'in o flaş açıklamaları:

"HİÇBİR İLİŞKİM KALMADI"
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'le Galatasaray Teknik Direktörü iken bir Şampiyonlar Ligi seyahati dönüşünde tanıştım. Ateş, bana "Sizin de hesabınızı bizim bankaya taşıyalım hocam" dedi. Başka bir bankayla çalıştığımı söyledim. Ancak ısrarlarıyla Denizbank'a geçtim. Ateş benim ilk ismiyle hitap ettiğim, bu olaylar yaşanana kadar arkadaş bildiğim hem yazlık hem kışlık evimde misafirim olan, benim de onun evinde misafir olduğum, samimi olduğumuz, en azından öyle bildiğim bir insandı. Bu olaylardan sonra kendisiyle hiçbir ilişkim kalmamıştır.

''KİMSEYE TAVSİYE VERMEDİM''
Seçil Erzan'la 2016'da Florya Şubesi'nin yeni müdürü olarak tanıştım. Erzan'ı özel bankacım olarak belirleyen Denizbank üst yönetimidir! Onu övdüm ama kimseye para yatırmasını tavsiye etmedim! Erzan yıllardır benim özel bankacımdı. Seçil Erzan'a özel bankacım olarak güvendim.
Erzan, bana paramın Denizbank'ın saklama hesaplarında değerleneceğini, bankadaki birçok yöneticinin de bundan yararlandığını söyledi. Ben de bunu sorgulamadım. İstenen tutarları nakit olarak ona gönderdim.


EŞİMLE TEMASA GEÇİNCE ANLADIM
Terim, "7 Nisan 2023'te Emre Belözoğlu ve Arda Turan, bu konuda eşimle temasa geçti. Bu zamana kadar olanlardan haberim yoktu. Arda ve Emre'nin eşimle temasa geçme nedenleri, kendisinin Hakan Ateş'e olan yakınlığıydı. Arda ve Emre, 'Biz Fatih Hoca'nın tavsiyesiyle Seçil Erzan'a para gönderdik' demediler, toplantıda böyle bir söz söylendiğini beyan edenler yalancıdır, yalan söylüyorlar" diye konuştu.


Arda Turan, Seçil Erzan'a 7.5 milyon dolar kaptırdı. Emre Belözoğlu'nun 4 milyon 292 bin doları buhar oldu.


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