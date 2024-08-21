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Esenyurt'ta komşu kavgası pompalı tüfekli dehşete döndü! Saldırgan komşuyu özel harekat polisleri gözaltına aldı

İstanbul Esenyurt’ta komşu kavgası pompalı tüfekle dehşet saçmaya kadar gitti. Komşusuyla tartışan bir şahıs evinden getirdiği tüfekle dehşet saçtı. Şahıs, özel harekatlı operasyonla gözaltına alınırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 08:56 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:35
Esenyurt’ta komşu kavgası pompalı tüfekli dehşete döndü! Saldırgan komşuyu özel harekat polisleri gözaltına aldı

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Olay dün İstanbul Esenyurt'ta saat 16:00 sularında yaşandı. Sultaniye Mahallesi'nde özel bir sitede komşular arasında çıkan tartışma giderek büyüdü.

Esenyurt'ta komşusuyla tartışan şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kavgaya karışan taraflardan öfkeli adam, olayı sakinleştirmek için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü.

Pompalı tüfekli saldırganPompalı tüfekli saldırgan

ÖZEL HAREKATLI GÖZALTI
Güvenlik müdürünün silah çekmesi üzerine öfkeli adam pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Pompalı tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürünü yaralayan şahsın sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine gelen özel harekat polisleri saldırganı gözaltına aldı.

Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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