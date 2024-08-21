Esenyurt’ta komşu kavgası pompalı tüfekli dehşete döndü! Saldırgan komşuyu özel harekat polisleri gözaltına aldı

Olay dün İstanbul Esenyurt'ta saat 16:00 sularında yaşandı. Sultaniye Mahallesi'nde özel bir sitede komşular arasında çıkan tartışma giderek büyüdü.
Olay dün İstanbul Esenyurt'ta saat 16:00 sularında yaşandı. Sultaniye Mahallesi'nde özel bir sitede komşular arasında çıkan tartışma giderek büyüdü.
Kavgaya karışan taraflardan öfkeli adam, olayı sakinleştirmek için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü.
ÖZEL HAREKATLI GÖZALTI
Güvenlik müdürünün silah çekmesi üzerine öfkeli adam pompalı tüfekle dehşet saçtı.
Pompalı tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürünü yaralayan şahsın sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine gelen özel harekat polisleri saldırganı gözaltına aldı.
Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.