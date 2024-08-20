Manisa’da tüyler ürperten olay: Kızını iple boğan baba intihar etti... Geride 2 mektup bıraktı

Manisa Akhisar'da kızını iple boğan baba baba intihar etti.
Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
EVDE ÖLÜ BULUNDULAR
Edinilen bilgiye göre 219 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti.
Manisa'da tüyler ürperten olay
KIZINI BOĞUM İNTİHAR ETTİ
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğduğu ardından da intihar ettiğini tespit etti.
10 yaşındaki kızını boğdu sonra intihar etti
Olay yerine gelen Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra, hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.