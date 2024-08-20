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Manisa'da tüyler ürperten olay: Kızını iple boğan baba intihar etti... Geride 2 mektup bıraktı

Manisa'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu. Baba Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğduğu ardından iki mektup bırakarak intihar ettiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:47 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:47
Manisa’da tüyler ürperten olay: Kızını iple boğan baba intihar etti... Geride 2 mektup bıraktı

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Manisa Akhisar'da kızını iple boğan baba baba intihar etti.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR
Edinilen bilgiye göre 219 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti.

Manisa'da tüyler ürperten olayManisa'da tüyler ürperten olay

KIZINI BOĞUM İNTİHAR ETTİ
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğduğu ardından da intihar ettiğini tespit etti.

10 yaşındaki kızını boğdu sonra intihar etti10 yaşındaki kızını boğdu sonra intihar etti

Olay yerine gelen Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra, hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

2 MEKTUP BULUNDU
Olay yerinde baba Ömür Ö.'nün yazdığı belirlenen iki adet mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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