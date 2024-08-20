Manisa’da tüyler ürperten olay: Kızını iple boğan baba intihar etti... Geride 2 mektup bıraktı

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Manisa Akhisar'da kızını iple boğan baba baba intihar etti. Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

Edinilen bilgiye göre 219 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti.

Manisa'da tüyler ürperten olay KIZINI BOĞUM İNTİHAR ETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün önce 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğduğu ardından da intihar ettiğini tespit etti.