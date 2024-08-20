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İzmir’de Polisi deliye çeviren U dönüşü: Sürücü polise yumruk attı, ekip aracının aynasını kırdı

İzmir’in Buca ilçesinde, tehlikeli U dönüşü yapan sürücü, polise hem hakaret etti hem de saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 21:14 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 22:40
İzmir’de Polisi deliye çeviren U dönüşü: Sürücü polise yumruk attı, ekip aracının aynasını kırdı

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İzmir'in Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde tehlikeli U dönüşü yapan sürücü polise saldırdıİzmir'in Buca ilçesinde tehlikeli U dönüşü yapan sürücü polise saldırdı

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde 03 AET 894 plakalı araç sürücüsü G.T., tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı.

Ekip aracının aynasını kırdı, polise yumruk attıEkip aracının aynasını kırdı, polise yumruk attı

POLİS ARACININ AYNASINI KIRDI

Bu esnada durumu fark eden polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu. Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı. Ekipler ise şahsı kontrol altına alabilmek için biber gazı sıktı.

U Dönüşü Yapan Sürücü, Polise Saldırdı!

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler tarafından gözaltına alınan G.T., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. İfade işlemlerinin ardından G.T.'nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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