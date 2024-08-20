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İzmir'de Şok Anlar: U Dönüşü Yapan Sürücü, Polise Saldırdı! Cep Telefonu Kamerasına Yansıyan Olay!
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İzmir'de Şok Anlar: U Dönüşü Yapan Sürücü, Polise Saldırdı! Cep Telefonu Kamerasına Yansıyan Olay!

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 19:54   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 19:54

İzmir'in Buca ilçesinde, tehlikeli bir U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından polis aracının aynasını kırarak bir polisi yumrukladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan bu anlar, izleyenleri şoke etti. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen bir olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde tehlikeli bir şekilde U dönüşü yapan 03 AET 894 plakalı aracın sürücüsü G.T., polis ekiplerinin dikkatini çekti. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, polis ekipleri sürücüyü durdurdu ve kimlik kontrolü yapmak istedi.

Ancak G.T., polislerin uyarılarına sert bir şekilde tepki gösterdi. İddiaya göre, önce polis ekiplerine hakaret etmeye başlayan G.T., daha sonra sinirlenerek polis aracının yan aynasını kırdı. Bununla da yetinmeyen sürücü, bir polisi yumruklayarak saldırdı. Polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı kullandı.

Yaşanan bu gergin anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, G.T.'nin polisle yaşadığı tartışma ve saldırı anları net bir şekilde görülebiliyor.

Olay yerinde gözaltına alınan G.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Soruşturmanın ardından, G.T.'nin adliyeye sevk edilerek yargı önüne çıkartılacağı öğrenildi.

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