Deniz Akkaya ünlü şef Somer Sivrioğlu’na dava açacak!

Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, yurtta koruma altına alındığı günlerde kızıyla görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef aldı. Sivrioğlu da bunun üzerine Akkaya için uzaklaştırma kararı aldırmak istedi ancak reddedildi. Deniz Akkaya sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu için, "Karısını aldatan adamın orada işi ne. Somer şefe adresi kim söylüyor. Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan kişiye nasıl izin veriliyor. O şişkoya da dava açacağım" demişti.

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