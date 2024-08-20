Alain Delon'un vasiyeti yeniden gündemde: "Beni 35 köpeğimin yanına gömün"

Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi Alain Delon'un hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni 28 Ağustos'ta düzenlenecek. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron da katılacak. Quentin Tarantino, Monica Bellucci ise cenazeye katılması beklenen diğer isimler arasında. Arazisinde köpeklerinin mezarının yanına bir şapel inşa ettiren yıldız, "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" şeklinde vasiyeti vardı.

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