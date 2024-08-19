PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk soygunda şüphelilerin adreslerindeki ele geçirilen para şoke etti!

Memduh Paşa Yalısı’ndan 130 milyon liralık vurgun yapan Serçe Ahmet Y. ve soygun arkadaşı Serdar C’nin üzerinden 1.5 milyon lira nakit para çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk soygunda şüphelilerin adreslerindeki ele geçirilen para şoke etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen 130 milyon liralık vurgunla ilgili firari olarak aranan şüphelilerden güvenlik Ahmet Y. Sakarya Karasu'da lüks bir villada, arkadaşı Serdar C. ise Kağıthane'de yakalanmış, ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Şüphelilerin gözaltına alındıkları adreslerde ele geçirilen para ise şaşırttı. Yalının güvenlik görevlisi Ahmet Y. "Benim olayla alakam yok, beni kurban ettiler" demişti. Lakabının "Serçe" olduğu öğrenilen Ahmet Y'nin üzerinden 23 bin 500 dolar ve 321 bin 600 lira para çıktığı öğrenildi. Üzerinde 13 bin euro ve 19 bin 750 lira ile yakalanan Serdar C. ifadesinde ise; Ahmet Y'nin arayıp çağırması üzerine yanına gittiğini anlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada: ABD pembe tablo çiziyor
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! Selvi Boylum Al Yazmalım sandı doğrusu...
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Yeni Çernobil’e geri sayım! ABD’den kritik Ukrayna uyarısı: İngiltere’ye kadar uzanacak
Dört dörtlük Kartal! Beşiktaş Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 yendi
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını kapıyor! Transferde bomba patlayabilir
Havada yeni dönem başlıyor! Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak
SON DAKİKA