Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk soygunda şüphelilerin adreslerindeki ele geçirilen para şoke etti!

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen 130 milyon liralık vurgunla ilgili firari olarak aranan şüphelilerden güvenlik Ahmet Y. Sakarya Karasu'da lüks bir villada, arkadaşı Serdar C. ise Kağıthane'de yakalanmış, ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Şüphelilerin gözaltına alındıkları adreslerde ele geçirilen para ise şaşırttı. Yalının güvenlik görevlisi Ahmet Y. "Benim olayla alakam yok, beni kurban ettiler" demişti. Lakabının "Serçe" olduğu öğrenilen Ahmet Y'nin üzerinden 23 bin 500 dolar ve 321 bin 600 lira para çıktığı öğrenildi. Üzerinde 13 bin euro ve 19 bin 750 lira ile yakalanan Serdar C. ifadesinde ise; Ahmet Y'nin arayıp çağırması üzerine yanına gittiğini anlattı.

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