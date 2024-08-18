30 yıllık ev hanımları bile yeni öğreniyor: Patates kızartmasına 1 kaşık eklemek yeterli!

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI İÇİN SİRKE TÜYOSU! Patates kızartması, birçok kişinin favori atıştırmalıklarından biri olmasına rağmen, çıtır çıtır bir sonuç elde etmek her zaman kolay olmayabilir. Ancak, ev hanımlarının sıkça kullandığı basit bir yöntem sayesinde, patateslerinizi mükemmel şekilde kızartmanız mümkün. İşte, patates kızartması yaparken yağa ekleyeceğiniz birkaç damla sirkenin sırrı!

SİRKENİN GÜCÜ Patates kızartmasının çıtır çıtır olmasını sağlayan sır, yağa eklenen sirkede saklı. Birçok ev hanımı, bu basit yöntemi kullanarak patateslerini daha çıtır ve lezzetli hale getiriyor. İşin sırrı, patatesleri kızartmadan önce ya da kızartma esnasında yağa birkaç kaşık sirke eklemek. Sirke, patateslerin dışının daha sert ve içinin ise yumuşak olmasını sağlayarak mükemmel bir denge oluşturuyor.

MALZEMELER 4 adet büyük boy patates 5 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı sirke 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI Patatesleri Hazırlayın: Patatesleri soyun ve uzunlamasına ince dilimler halinde kesin. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu iyice süzdürün. Karışımı Hazırlayın: Bir kase içinde patatesleri, sıvı yağ, sirke, tuz ve karabiberle iyice harmanlayın. Kızartın: Kızartma tavasını orta ateşte ısıtın ve patatesleri ekleyin. Ara sıra karıştırarak, her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Dinlendirin: Kızaran patatesleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve fazla yağını emmesi için birkaç dakika bekletin. Servis Edin: Sıcak olarak servis edin ve afiyetle tüketin.